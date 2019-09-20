На базе четырех воронежских ФГУПов могут создать селекционные и племенные центры

В Воронежской области на базе четырех ФГУПов («Имени Мазлумова», «Докучаевское», «Знамя Октября» и «Воробьевское») могут создать селекционно-семеноводческие и племенные центры на принципах государственно-частного партнерства. Об этом курирующий АПК областной вице-премьер Виктор Логвинов рассказал в ходе выездного заседания облправительства.

По словам вице-премьера, детали уже проработаны с «ведущими агропредприятиями» региона. Напомним, ранее этот вопрос поднимался в обращении губернатора Александра Гусева к премьер-министру Дмитрию Медведеву. Впоследствии эти намерения были озвучены на заседании коллегии Минобрнауки. Планы региона уже поддержал министр науки и высшего образования Михаил Котюков.

О создании крупного селекционного центра по сахарной свекле в Воронежской области — в публикации “Ъ-Черноземье”.

Олег Мухин