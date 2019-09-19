«Адвокаты должны добиваться изменения приговоров»

Генпрокуратура попросила изменить наказание Павлу Устинову. Ведомство просит назначить фигуранту так называемого «московского дела» наказание, не связанное с лишением свободы. Ранее суд приговорил его к трем с половиной годам года колонии общего режима. Генпрокуратура считает это наказание чрезмерно суровым. Ведущий “Ъ FM” Петр Косенко обсудил запрос прокуратуры с адвокатом Павла Устинова Анатолием Кучереной.

Чем известен Анатолий Кучерена Читать далее

— Это заявление Генпрокуратуры состоялось именно после вашей просьбы? Или это их собственная инициатива?

— Накануне я вступил в дело и подготовил ходатайство в прокуратуру с просьбой выйти в суд с ходатайством об изменении меры пресечения в виде содержания под стражей Павла Устинова на любую другую, не связанную с лишением свободы. И прокуратура поддержала мою просьбу. 20 сентября в 12 часов в Мосгорсуде будет рассматриваться ходатайство об изменении меры пресечения Павлу. Что касается рассмотрения по существу, это будет только на следующей неделе, предварительно в четверг. Пока приговор не вступил в законную силу, мы можем ставить вопрос о том, чтобы была изменена мера пресечения.

Что касается остального, прокуратур будет просить о смягчении приговора — это хорошо. Для меня как для адвоката замечательно, что она считает приговор слишком суровым. Я, в свою очередь, занимаюсь изучением всех материалов дела, поскольку я не участвовал в суде первой инстанции. После того, как я изучу все окончательно, у меня будет своя позиция. Поэтому, соглашусь я с позицией прокуратуры или нет, буду ли просить оправдательный приговор, я пока не могу сказать.

Поскольку приговор не вступил в силу, я имею право по закону просить изменения меры пресечения. Я это и сделаю в первую очередь.

Адвокаты (других фигурантов «московского дела») должны так же действовать, то есть они должны обращаться в соответствующие вышестоящие суды и добиваться, если они считают, что приговор несправедливый, если доверители их поддерживают и также считают, что приговор несправедливый, отмены этих приговоров, изменения этих приговоров. Это работа, которую проводят мои коллеги, они успешно этим занимаются, и я знаю, что многие именно так и делают.

— Вы рассчитываете, что ваше участие в этом процессе, в деле Павла Устинова, станет для ваших коллег прецедентным фактом, и, соответственно, они будут точно так же, как и вы, требовать пересмотра приговора для их подзащитных?

— Да, я надеюсь, что именно так и будет, потому что у нас другого пути нет. От того, что граждане будут апеллировать к администрации президента или еще куда-то — это не выход. Есть процедуры, и мы обязаны в любом случае их пройти, хотим мы этого или не хотим. Суд вынес решение, первая инстанция, мы должны дальше бежать в апелляционную инстанцию и обжаловать его.