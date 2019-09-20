IT-проектами краевого минтранса займется бывший чиновник Перми

Как стало известно „Ъ-Прикамье“, новым заместителем министра транспорта Пермского края станет Михаил Бобров, замдиректора краевого Центра безопасности дорожного движения. По данным источника в кабмине, документы о назначении нового зама находятся на согласовании.

Господин Бобров будет курировать информационные технологии в минтрансе. Его предшественник — замминистра Илья Нестеровский минувшим летом уволился из ведомства по собственному желанию и вернулся в Москву.

Михаил Бобров начинал свою карьеру в IT-службе «Пермрегионгаза», работал начальником управления информационных связей администрации Перми, замглавы Мотовилихинского района. Ему предписывают создание информационной системы, которая впоследствии была взята за основу для биллинга создателями коммунального холдинга «Развитие территорий Урала». Непродолжительное время работал директором телекомпании «УралИнформ-ТВ».