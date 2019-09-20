Предприниматель требует признать киоск в Перми капитальным строением

Предприниматель Рустам Гасымзаде обратился в краевой арбитраж с иском к администрации Перми о признании торгового павильона на ул. Карпинского, 31 капитальным строением. Из материалов дела следует, что городские власти намеревались демонтировать киоск. Иск Рустама Гасымзаде принят к производству 4 сентября. Тогда же зарегистрировано и заявление об обеспечении иска. Господин Гасымзаде попросил суд запретить администрации Индустриального района демонтировать павильон площадью 82 кв. м, пока не будет принято решение по делу о признании постройки капстроением. Истец указал, что земельный участок, на котором находится киоск, сформирован и поставлен на кадастровый учет. Районная администрация же уведомила предпринимателя о том, чтобы он добровольно снес павильон, иначе объект демонтируют в принудительном порядке. Рустам Гасымзаде сообщает, что на момент подачи искового заявления уже предпринял меры, чтобы узаконить размещение павильона на муниципальных землях.

Суд удовлетворил ходатайство предпринимателя.

Отметим, что на площади перед ЦУМом в центре Перми также располагаются киоски, но они признаны капитальными строениями. Их владельцы в 2000-е годы успели оформить участки в собственность и тем самым узаконили существование недвижимости на них. Сегодня городские власти намерены расчистить центр Перми от торговых комплексов, и большую часть торговых павильонов планируется убрать как незаконные нестационарные объекты.