«Молот-Прикамье» проиграл «Югре»

«Молот-Прикамье» во втором матче своего выездного турне уступил в столице Ханты - Мансийского автономного округа местному клубу «Югра» в овертайме. Основное время матча регулярного чемпионата ВХЛ закончилось вничью 3-3. Пермская команда постоянно догоняла соперника, уступая по ходу встречи 0-2 и 2-3. Однако в дополнительное время при игре три на три удача улыбнулась хозяевам. Итог матча 3-4. В составе «Молота-Прикамье» отличились Андрей Белозеров (дважды) и Иван Захарчук. Отметим, что «Югра» до встречи с «Молотом» провела пять поединков и уступила лишь в одном. Пермский клуб набрал в этом матче одно очко и продолжает занимать место в средине турнирной таблицы.