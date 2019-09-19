На борьбу с грядущей гололедицей в Ленобласти выйдут 300 единиц техники

Дорожные службы Ленинградской области перешли на усиленный режим работы в преддверии грядущей гололедицы. На региональных трассах будут работать около 300 единиц спецтехники. Кроме этого, подготовлены противогололедные реагенты. При необходимости на загруженных трассах в круглосуточном режиме будут работать патрульные службы. Об этом сообщили в комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Напомним, что по прогнозу синоптиков, в пятницу, 20 сентября, в Ленобласти ожидаются заморозки до -4°C и первый снег.