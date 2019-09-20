Заводская проходная впустит туристов

Потенциал развития промышленного туризма в России огромен, указали эксперты в ходе обсуждений на Форуме оружейников в Ижевске: в регионах много уникальных предприятий, которые вызывают интерес у туристов, в том числе из соседних территорий. Кроме того, для развития промтуризма нет необходимости с нуля создавать отдельные объекты инфраструктуры. Основная проблема – в отсутствии взаимодействия между региональными властями и предприятиями. Но в Удмуртии, отмечают в федеральном агентстве по туризму, готовы развивать это направление. В республике намерены создать туристско-рекреационный кластер, на реализацию которого планируется потратить 6,75 млрд руб. средств инвесторов, федерального и регионального бюджетов.

660 предприятий со всей России подали заявки на участие в программе по развитию промышленного туризма в регионах, об этом сообщила заместитель начальника управления государственных туристских проектов и безопасности туризма федерального агентства по туризму Татьяна Меньшикова. Ранее вице-премьер республики Алксандр Свинин упоминал, что Удмуртия подала заявку на участие в федерально-целевой программе по развитию туризма, которая будет снова реализована с 2020 года. «Еще в прошлом году обсуждали с коллегами создание карты промышленного туризма, но не все предприятия и регионы готовы были участвовать в этом проекте. Направление было тяжело раскачать, однако, уже сейчас о промтуризме говорят на федеральном уровне»,— отметила госпожа Меньшикова.

По ее словам, потенциал у этого направления велик, поскольку сам по себе промышленный туризм уникален. Предприятия выпускают абсолютно разные продукты, производство которых, может быть единственным в стране. «На сегодняшний день формируется план развития промышленного туризма. Мы ждем предложений из регионов, чтобы понять, в каком направлении двигаться и что именно нужно предприятиям»,— пояснила Татьяна Меньшикова.

Проблемы, которые выявили эксперты при работе по промтуризму, носят организационный характер. Сотрудничать с властями получается не во всех регионах. «Не каждый губернатор готов оказывать содействие. В Удмуртии, к примеру, готовы развивать это направление, но так складывается не везде. Кроме того, есть множество закрытых предприятий с особым ограничением по допуску. Должна быть возможность обмена информацией, особенно в нашу эпоху соцсетей. Остальные возникающие проблемы уже решаются в частном порядке»,— подчеркнула госпожа Меньшикова.

Еще в 2017 году был собран совет по промтуризму, в состав которого вошли руководители крупных предприятий и госструктур. В ходе встреч идет обсуждение проблем и тенденций развития направления. Основной акцент в промтуризме сделан на Сибирь и Урал. В ближайшем будущем, совет планирует получить официальный статус.

Оценку экономической эффективности работы конкретных предприятий Удмуртии по промтуризму эксперты пока дать не готовы, ссылаясь на то, что потенциал у каждого объекта разный и понять, насколько успешным оказалось то или иное мероприятие, можно будет лишь спустя пару лет.

Развитие промышленного туризма само по себе не считается затратным, уверяла представитель Агентства стратегических инициатив Ольга Шандуренко. «Согласно методике, разработанной АСИ для развития промтуризма в регионах, нет необходимости с нуля создавать отдельные объекты инфраструктуры. Развитие объектов промтуризма становится частью продвижения региональных ресурсов и легко вписывается в любые промактивности»,— указала представитель АСИ.

В свою очередь, начальник управления по развитию туризма и туристской деятельности минэкономики Удмуртии Юлия Железняк пояснила, что с методикой АСИ она еще не ознакомлена, поэтому делать выводы, насколько ее можно «приземлить в наши реалии», нельзя.

На данный момент власти республики заняты развитием локального бренда «Удмуртия ЗАВОДит». В рамках проекта можно посетить музей «Ижстали», экспоцентр Ижевского мотозавода «Аксион-холдинг», Сарапульский электрогенераторный завод, «Элеконд», Сарапульский ликеро-водочный завод. Господин Свинин отметил, что заводы в Удмуртии посетили 2,3 тыс. человек, из которых 1,5 тыс. побывали на предприятиях за январь-июнь 2019 года Кроме того, в республике для развития промышленного туризма создадут туристско-рекреационный кластер, на реализацию которого планируется потратить 6,75 млрд руб. средств инвесторов, федерального и регионального бюджета.

Юлия Вахрушева