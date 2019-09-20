Реконструкцией воронежского стадиона «Буран» займется «Воронежстройреконструкция»

Единственным участником и победителем торгов на разработку рабочей документации и реконструкцию стадиона «Буран» на улице Циолковского, 18 в Воронеже стало ООО «Воронежстройреконструкция» Александра Чурсина, Юрия Кондратьева и Ольги Поцебневой. Об этом сообщило DeFacto. Контракт заключен по начальной цене в 236,3 млн руб.

Подрядчик должен будет до конца 2019 года обследовать территорию в 2,51 га на предмет взрывоопасных предметов. Затем планируется вырубка деревьев и кустарников, демонтаж имеющихся объектов. К декабрю 2019-го подрядчик должен будет разработать и согласовать документацию. Административно-бытовой корпус, зал общей физической подготовки и трибуну на 360 мест планируется возвести к 1 сентября 2020 года. К этому же сроку должно быть реконструировано футбольное поле. Также среди обозначенных работ — устройство наружных сетей, благоустройство и озеленение территории, пусконаладочные работы. Кроме того, исполнителю контракта предстоит обустроить несколько площадок для прыжков в длину и в высоту, площадку для метания копья, по две площадки для метания диска и толкания ядра, яму для бега с препятствиями на дистанцию 3 тыс. м.