Своевременные 70-е

Chopard выпускает новую реинкарнацию своей первой спортивной модели St. Moritz — сейчас она будет называться Alpine Eagle. Часы появятся уже в самом начале октября и, судя по всему, станут в ряд флагманских моделей Chopard. Накануне их выхода мы рассказываем обе части истории — и как появились St. Moritz, и как они превратились в Alpine Eagle

В 1980 году нынешнему сопрезиденту Chopard Карлу-Фридриху Шойфеле было 22 года и он еще только входил в семейную компанию, президентом которой тогда бы его отец Карл Шойфеле. Еще в 1980 году швейцарская часовая промышленность, к которой принадлежала и мануфактура Chopard, имела дело с последствиями великого кварцевого кризиса 70-х, оставившего после себя буквально дымящееся поле. В дело еще не вступил Николас Хайек и его Swatch, которых принято считать спасителями швейцарской часовой индустрии, но некоторые семейные компании (главные из них до сих пор остаются семейными), не дожидаясь прихода спасителя, с этим кризисом вполне управлялись сами. Они поняли одну существенную вещь: помимо экономических причин — долгов, зарплат топ-менеджмента, себестоимости, финансовых показателей и т. д.— у кризиса, как обычно, есть и социокультурная причина. Дело было не только в том, что кварцевые часы стоили 50 франков, то есть, конечно, и в этом, но еще и в том, что люди хотели чего-то отчетливо нового, а классические модели в благородных металлах и с усложнениями перестали таковыми восприниматься. И вот выдающиеся часовые мануфактуры друг за другом делают новые модели — энергичного спортивного, подчеркнуто современного дизайна, с браслетом и в стали,— которые их клиенты начинают раскупать с большим энтузиазмом, причем далеко не по бросовым ценам. Именно в этот ряд и вписывались St. Moritz, с идеей которых в 1980 году 22-летний Карл-Фридрих Шойфеле пришел к своему отцу и сумел его убедить их сделать. И сейчас очередной Карл в семье Шойфеле сыграл ключевую роль в перерождении St. Moritz в Alpine Eagle — на этот раз Карл-Фриц, сын Карла-Фридриха, который пришел к своему отцу с идей возрождения этих часов и которого, как говорят, поддержал его дед Карл.

Не только стальной корпус, но даже и общий их облик находится в одном стилистическом пространстве с великим часовым дизайном 70-х Джеральда Дженты — адемаровским Royal Oak, патековским Nautilus и айдаблюсишным Ingenieur,— подчеркнутый, отчетливо выделенный обод, заметные болты на нем, ставшие из технической детали эстетической, браслет с крупными звеньями. Для Chopard, делавших до сих пор только часовую классику в золоте, это тоже был вполне революционный дизайн.

Alpine Eagle, «Альпийский орел», сохранил свою сталь, но сталь эта совершенно новая: Lucent Steel A223, разработанная специально для этих часов, во-первых, абсолютно гипоаллергенна как хирургическая сталь, во-вторых, на 50% износоустойчивей классической стали — ее твердость 223 по Виккерсу, а в-третьих, высокая гомогенность ее кристаллической решетки дает ей исключительную чистоту и светоотражение, то есть эта сталь буквально сияет. Именно этого хотелось Карлу-Фридриху Шойфеле, потому что для нового воплощения своих первых часов он придумал не только новое название, но и новую историю — историю, связанную с Альпами, с горами и озерами, растениями и животными, всем уникальным природным феноменом, которым они являются и который в жизни Карла-Фридриха, большого фаната Альп, занимает особенное место. Одновременно с этими часами он запустил и новый проект Eagle’s Wings Foundation по сохранению природы Альп. А сияющая суперпрочная сталь Lucent Steel A223, помимо всего прочего, должна напоминать о блеске альпийских ледников, сиянии альпийского снега и отражении в водах альпийских озер.

В коллекции Alpine Eagle два размера — 41 мм и 36 мм, которые соответственно маркируются как мужской и женский, но это, как любая гендерная маркировка сегодня, штука довольно подвижная, и ничто не помешает женщинам носить часы в корпусе 41 мм — более жесткие, резкие и спортивные, а модным парням — в корпусе 36 мм, более нарядные и гламурные. Оба варианта полностью, от механизма до расчета, сделаны исключительно внутри Chopard.

И в тех и в других стоит автоматический механизм с сертификатом COSC, который обычно используют для серьезных хронографов и очень редко для трехстрелочников, какими являются Alpine Eagle (в 41-миллиметровой версии есть еще окошко с датой). 41-миллиметровая версия в стали или комбинации стали и розового золота, с синим или серым циферблатом, на который нанесен узор, напоминающий радужную оболочку орлиного глаза, а противовес секундной стрелки сделан в форме орлиного пера. Но все это, если не вникать в детали, выглядит просто красивым сочетанием металла корпуса, цвета и фактуры циферблата и формы стрелок.

В 36-миллиметровой версии, кроме стального и комбинированного, есть и вариант только из розового золота. И, как мы уже писали, с прошлого года Chopard использует только так называемое «этическое» золото, специальным образом сертифицированное. В этой версии есть еще и циферблат из белого или черного, таитянского, перламутра. Ну и самая гламурная модель — с бриллиантами по безелю.

Почему в 2019 году Chopard вспоминает модель 1980 года? На этот вопрос хочется сразу же ответить: «Потому что часовая индустрия сейчас тоже переживает кризис и ей нужны простые и понятные модели». Это объяснение очевидно, но, как всякое очевидное объяснение, оно не самое точное. Скорее потому, что новое поколение потребителей, как и тогда, хочет сейчас чего-то выглядящего современным, и этот острый спортивный дизайн с четырьмя группами болтов на безеле — по четырем сторонам света,— сделанный сейчас более обтекаемым и аэродинамичным, выглядит именно так. Я бы еще добавила, что 70-е сейчас вообще популярны, это одно их главных десятилетий и в моде тоже. Ну и потом сталь выглядит в глазах молодых людей менее помпезным, менее буржуазным и менее обязывающим материалом. И да — более доступным. Поэтому у Alpine Eagle есть шансы стать главной моделью Chopard первого уровня, встречающей тех, кто только приходит к ним. Именно на это новые часы, собственно, и рассчитаны.