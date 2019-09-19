Петербургские компании смогут получить поддержку до 500 млн рублей по программе «Маринет»

Петербургские проекты по созданию и развитию новых высокотехнологичных решений, одобренные в рамках национальной технологической инициативы «Маринет» (объединяет свыше 200 экспертов из более 60 компаний, научных центров и вузов, а также профильных министерств и ведомств), смогут рассчитывать на финансовую поддержку в размере до 500 млн рублей со стороны Российской венчурной компании и до 20 млн руб. — со стороны Фонда содействия инновациям. Об этом на расширенном заседании рабочей группы «Маринет» Национальной технологической инициативы заявил ее соруководитель Виктор Олерский, сообщает пресс-служба Смольного.

Условием получения поддержки является наличие внебюджетного финансирования в размере не менее 30%. При этом главный критерий для отбора идей и готовых изделий — их потенциал для выхода на внешние рынки, уточнил господин Олерский.

Кроме того, «Маринет» планирует содействовать продвижению на зарубежные рынки отечественных производителей, работающих в морской отрасли, с помощью сети международных хабов.

Ранее «Ъ» писал о запуске новой программы поддержки проектов в рамках Национальной технологической инициативы и объединении доступа к ним через единую цифровую платформу. В 2019 году на такую поддержку планировалось выделить 2,4 млрд руб.