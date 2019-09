St. Petersburg Open лишился «второй» ракетки

На теннисном турнире St. Petersburg Open накануне в борьбу вступили сильнейшие игроки. На этот раз они представляют Россию. Вечером 19 сентября на корт вышли Карен Хачанов и Даниил Медведев, «посеянные», соответственно, под вторым и первым номером. Хачанов проиграл португальцу Жоао Соузе в двух сетах, а Медведев переиграл Евгения Донского.

Еще один россиянин — Андрей Рублев — вышел вчера на главный корт последним.Он еще до встречи с литовцем Ричардом Беранкисом отметился достижением: одержал свою первую победу на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТP) в России. Раньше Рублеву не удавалось выиграть дома. Но с белорусом Ильей Ивашко он справился на «Сибур Арене» в трех сетах: 4:6, 6:0, 6:4. Впрочем, стоит ли удивляться успеху Рублева, если до этого — на «Мастерсе», проходившем в Цинциннати,— он победил швейцарца Роджера Федерера, одного из трех «гигантов» современного тенниса наряду с сербом Новаком Джоковичем и испанцем Рафаэлем Надалем.

До Рублева на корте «Сибур Арены» проводили свои матчи Карен Хачанов и Даниил Медведев, главная звезда турнира (дошел до финала последнего Открытого чемпионата США, где проиграл Надалю в пяти сетах). Перед игрой Хачанова и португальца Жоао Соузы символический розыгрыш мяча произвел футболист «Зенита» и сборной России Артем Дзюба. Он очень любит теннис, играет на приличном любительском уровне. К слову, Даниил Медведев признался, что после матча с Надалем на US Open получил много слов поддержки от самых разных людей, в том числе от футболистов сборной. Те, как выяснилось, не спали в ночь с воскресенья на понедельник 9 сентября, переживая за Медведева в финале US Open. На следующий день у футбольной сборной России был матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном в Калининграде. В нем наша команда выглядела очень вяло, забив гол только на последних минутах. Это сделал Марио Фернандес, натурализованный бразилец: он финал US Open, видимо, не смотрел.

Пригласить Дзюбу на теннисный турнир не составило труда, ведь его организацией много лет занимается Александр Медведев, один из бывших руководителей «Газпрома». Минувшей зимой он был назначен на должность генерального директора «Зенита». Поэтому нынешний St. Petersburg Open получился с футбольной «начинкой».

Перед началом соревнований на «Газпром Арене» состоялся дружественный челлендж между футболистами «Зенита» и участниками SPb Open. Со стороны «Зенита» выступили Александр Кержаков и Андрей Аршавин — бывшие игроки, а ныне заместители генерального директора клуба. Также «командирован» на мероприятие был бразилец Малком, купленный у «Барселоны» за €40 млн. Они не играет пока за «Зенит» из-за травмы. Стартовый матч группового турнира Лиги чемпионов зенитовцы проводили в Лионе без бразильца (сыграли вничью 1:1). Раньше Александр Медведев занимал руководящий пост в хоккейном СКА. И тогда участвовать в «выставочных» матчах St. Petersburg Open приглашались хоккеисты.

Несмотря на такую «артподготовку», Карен Хачанов не смог собранно провести дуэль против португальца Соузы. Совершив огромное количество невынужденных ошибок, уступил в двух сетах — 6:7, 4:6.

Затем на корт вышел тот, кого зрители ждали больше всего,— Даниил Медведев. К сожалению организаторов турнира, жребий свел его с другим россиянином — Евгением Донским. Избежать этого трудно: представителей России выступает на St. Petersburg Open много, они «сталкиваются» по сетке на пути к финалу. В матче первого круга Донской одолел итальянского игрока Маттео Виолу — 6:2, 6:1. С Медведевым ему справиться не удалось. Даниил выиграл 7:5, 6:3.

Юрий Балетов