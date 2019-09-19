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Владимир Путин назвал темпы диверсификации предприятий ОПК недостаточными на заседании в Ижевске

Президент России Владимир Путин, прибывший в Ижевск на заседание Военно-промышленной комиссии, назвал темпы диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса России недостаточными. «В прошлом году доля гражданской продукции в отрасли ОПК составила почти 21%. Вроде бы не плохо, но, знаете, темп все-таки недостаточный»,— сказал господин Путин.

В качестве положительного примера президент привел концерн «Калашников» и другие ижевские предприятия. «"Калашников" производит медтехнику, гражданские суда, электромобили. В концерне создан арктический беспилотник, разработана экипировка "Нанук", незаменимая в суровых условиях Арктики. Так же, как ижевцы, занимать новые ниши, смелее выходить на внутренний, да и на внешний рынок должны все организации ОПК»,— отметил Владимир Путин.

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