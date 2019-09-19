«Чем больше критики и внимания к проблемам — тем лучше»

«Единая Россия» провела своего спикера: Алексей Шапошников сохранил место председателя Мосгордумы. 19 сентября состоялось первое заседание городского парламента нового созыва. Партия власти смогла обзавестись собственной фракцией, несмотря на то, что официально в выборах не участвовала. Оппозиция поднимала вопрос о прекращении политических репрессий в стране. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает новую Мосгордуму большим достижением гражданского общества.

Московская городская дума приступила к работе. То, что об этом теперь пишут СМИ, уже можно считать достижением. Если мне не изменяет память, последний раз Мосгордума широко упоминалась в печати летом 2015 года. Тогда коммунисты пытались вернуть на Лубянскую площадь памятник Феликсу Эдмундовичу Дзержинскому. Была такая громкая история — чуть было референдум не провели. К чести тогдашних народных избранников инициативу эту они заблокировали.

И вот Мосгордума снова в центре внимания. В городской парламент вернулись представители, скажем так, других партий, кроме правящей. А именно — справедливороссы, коммунисты и «яблочники». Тем не менее, первое заседание нового созыва завершилось фактической победой «Единой России». И это при том, что официально она в выборах не участвовала, однако сумела сохранить большинство, в том числе и благодаря голосам народных избранников, поддержанных так называемым «Умным голосованием» Алексея Навального. Речь идет о ветеране-коммунисте Николае Губенко, а также представителях «Справедливой России» Магомете Яндиеве и Александре Соловьеве. Они одобрили выдвижение представителя ЕР Алексея Шапошникова на пост спикера. А сбросившие маски независимых кандидатов единороссы сумели принять нужный для себя законопроект. По нему фракции предыдущего созыва сохраняются, если за две недели в них вступит хотя бы один депутат. Документ назвали спорным.

Однако «Единая Россия» все-таки обзавелась большой фракцией. А один из главных героев расследований Алексея Навального, непрошедший в думу лидер московских единороссов Андрей Метельский, провозгласил ЕР лидирующей силой в городе. Против Шапошникова, вернее, за альтернативную кандидатуру Елены Шуваловой от КПРФ проголосовали 11 депутатов из 45. Шесть бюллетеней для тайного голосования были признаны недействительными. То есть теоретически человек 15 более или менее оппозиционеров в гордуме, может быть, и наберется. Хотя от «Умного голосования» прошло 20 человек.

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При этом депутаты-«яблочники» поставили вопрос о прекращении политический репрессий в стране. Это уже прорыв — такое в городской думе давненько не звучало. По крайней мере, теперь работа городского парламента будет активно освещаться, а оппозиция сможет поднимать острые темы. По идее, для власти это хорошо. Чем больше критики и внимания к проблемам — тем лучше. Для этого, собственно, и нужны парламенты. У нас просто об этом почему-то забыли. И вот теперь «Умное голосование» напомнило. Это ли не успех? Это ведь лишь разминка — впереди большая федеральная кампания.