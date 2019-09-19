Обозреватель “Коммерсантъ FM” Светлана Бардина рассказывает о ценах на аренду и покупку недвижимости на площади Красных Ворот, Котельнической набережной и Кудринской площади.

Квартиры в знаменитых сталинских высотках всегда популярны и востребованы на рынке. Арендаторов и покупателей, особенно иностранных, привлекает уникальность и историческая ценность объектов, в которых они расположены. Такие предложения относятся к рынку высокобюджетной недвижимости города. Но их количество весьма ограничено.

Сегодня квартиры представлены в четырех из семи сталинских высоток: в жилой части здания, которое ранее называлось гостиница «Украина», в объектах на площади Красных Ворот и на Котельнической набережной, а также на Кудринской площади. В них предлагается 40 лотов для аренды. 23 из них — в Котельниках. И это всего 3% из числа всех квартир в сталинских высотках. Еще 46 или 4% выставлены на продажу.

Средняя арендная ставка квартиры в сталинских «сестрах» составляет около 160 тыс. руб. в месяц. И это при диапазоне ставок от 54 тыс. за квартиру площадью 50 кв.м. до почти 4 млн руб. в месяц за просторный 280-метровый лот. Самые востребованные квартиры расположены в двух сталинских высотках — на Котельнической набережной и на Кудринской площади. Брокеры наблюдают здесь постоянный повышенный спрос.

По данным компании Savills, наиболее популярная ставка аренды квартиры в высотке на Котельнической набережной — это 110 тыс. руб. в месяц при площади лота около 70 кв.м. Максимальный бюджет сделки в данном доме достигал 600 тыс. руб. в месяц. В высотке на Кудринской площади арендные ставки жилья площадью от 67 до 78 кв.м колеблются в диапазоне от 80 тыс. до 120 тыс. руб. в месяц.