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Топ-10 регионов с наибольшим числом ДТП с иностранными гражданами

Регион Количество ДТП % изменение к прошлому году, %
Москва 793 -4,0
Санкт-Петербург 414 16,9
Московская область 354 1,1
Краснодарский край 116 -20,0
Ленинградская область 89 -18,3
Республика Татарстан 85 123,7
Самарская область 79 11,3
Приморский край 78 41,8
Свердловская область 71 7,6
Хабаровский край 64 39,1
Данные ГУОБДД МВД России, январь-август 2019 года
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