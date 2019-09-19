Протезные настроения

В Нижнем Новгороде началось рассмотрение антимонопольного дела о сговоре поставщиков ортопедического и протезного оборудования, участвовавших в закупках Фонда социального страхования (ФСС). Антимонопольщики изучают действия филиала Московского протезно-ортопедического предприятия и трех нижегородских компаний, которые два года выигрывали торги ФСС с минимальным снижением цены и заявками с одного электронного адреса. Ответчики отрицают факты согласованных действий, утверждая, что торги были конкурентными, а они использовали единую сеть в арендованном офисном здании. Активность на торгах компании объяснили социальной ответственностью, связанной с обеспечением инвалидов протезами.

Комиссия Нижегородского УФАС начала антимонопольное разбирательство о возможном картельном сговоре местного филиала Московского протезно-ортопедического предприятия Минтруда («Моспроп»), ЗАО «Юлианна» с дочерней компанией «Отто Бокк Нижний Новгород» и ЗАО «Волго-Вятский центр протезирования и ортопедии». Как следует из материалов дела, инициированного общественной организацией «Стопкартель», в 2017–2019 годах эти компании по очереди выигрывали торги Фонда социального страхования Нижегородской области, закупавшего протезное оборудование для инвалидов на общую сумму 168,1 млн руб. Подавая заявки на аукционы и затем отзывая их, фигуранты дела имитировали конкурентную борьбу и сбивали начальную цену максимум на 5% в пользу друг друга, считает заявитель, тем самым исключая закупки по более выгодным ценам и участие других игроков. Заявки на аукционы подавались с одного IP-адреса и могли быть оформлены одним человеком, что стало возможным благодаря единому руководству участников закупок. В жалобе «Стопкартеля» отмечается, что руководитель филиала «Моспроп» Наталья Маркова является учредителем ЗАО «Юлианна» и имеет отношение к руководству «Волго-Вятского центра протезирования и ортопедии». Одним из его учредителей выступает Людмила Демарина, владеющая долями в бизнес-структурах, аффилированных с генеральным директором ЗАО «Юлианна» Виктором Луневым.

По мнению заявителя, эти структуры образовали монополию на протезном рынке Нижегородской области. В частности, Наталья Маркова как директор филиала «Моспропа» заключила с австрийской компанией «¬Отто Бокк», ее местным представительством и ЗАО «Юлианна» договор на эксклюзивную поставку комплектующих для протезов с 20%-ной скидкой. Остальным производителям компания из Австрии отказывает в поставках со ссылкой на договоренности с Натальей Марковой, поэтому другие игроки не могут участвовать в торгах, которые ФСС проводит без сбора заявок от инвалидов. В итоге потребители не могут получить протезы или компенсацию на их изготовление и вынуждены брать кредиты, поскольку у ФСС из-за закупок по высоким ценам не остается денег на выплаты, следует из заявления «Стопкартеля» в УФАС.

Ответчики возражали аргументам заявителя, а саму жалобу назвали следствием «недобросовестной конкуренции» со стороны потенциальных конкурентов. По словам Натальи Марковой, нижегородский филиал «Моспропа» обеспечивает продукцией 21 тыс. инвалидов в регионе и ежегодно выпускает около 3 тыс. протезов и 5 тыс. пар ортопедической обуви по индивидуальным заказам. Предприятие участвует абсолютно во всех торгах, которые часто остаются без участников, не способных поставить заказ: за три года «Моспроп» как единственный участник выиграл 73 аукциона из 103. Минимальное снижение цены госпожа Маркова объяснила финансовой стратегией предприятия, которому невыгодно работать себе в убыток. При этом начальные цены лотов устанавливает ФСС, а изделия сильно отличаются по цене и качеству. «Есть корсет за тысячу рублей, а есть за 10 тыс., как есть машина “Лада”, а есть “Мерседес”. Но дешевые протезы нефункциональны, хотя подходят по техзаданию заказчика. Поэтому на такие конкурсы заявляются все подряд. Никого мы не ущемляли, кто угодно мог участвовать», — убеждала Наталья Маркова комиссию УФАС. Она пояснила, что действительно учредила ЗАО «Юлианна» в 2004 году, но спустя пять лет продала этот бизнес и более не имела никакого отношения к этой компании.

Представители трех других компаний также заявили, что они не имеют отношения друг к другу, поскольку производят продукцию разной сложности и предназначения. Единственное, что их объединяет, — аренда офисов и производственных площадей в одном здании с единой сетью выхода в интернет. Отсюда заявки с одного IP-адреса и единая корреспонденция, утверждали ответчики. По их словам, единые формы заявок на торги их юристы скачивали из открытых источников и торги выигрывали за счет предложения соответствующей требованиям заказчика продукции. Наталья Маркова рассказала, что в России работает 72 протезных госпредприятия и 40 частных и в условиях растущей конкуренции важна «социальная ответственность» в обеспечении инвалидов. В итоге комиссия УФАС решила исследовать дополнительные доказательства по делу, рассмотрение которого продолжится 29 октября.

Роман Рыскаль