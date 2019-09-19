В калининградской поликлинике выдают талоны, чтобы «просто спросить»

В Калининграде в одной из поликлиник ввели электронную очередь «Просто спросить». Новая опция действует уже третью неделю и, как утверждает министерство здравоохранения области, очень востребована.

«Электронная очередь в поликлинике городской больницы №3 была создана в процессе реализации проекта "Бережливая поликлиника",— рассказала пресс-секретарь министерства здравоохранения Калининградской области Ольга Воронина.— Указанная опция появилась две недели назад для удобства пациентов и очень востребована. За это время ею воспользовались более 500 граждан». Среди часто задаваемых вопросов, по ее словам,— как получить направление в областную больницу, как попасть на прием к специалисту, где сделать прививку, когда принимает тот или иной врач.

По наблюдениям посетителей поликлиники, дополнительная опция «Просто спросить» существенно разгрузила общую очередь к специалистам. «Я хочу сделать прививку против гриппа сыну-школьнику, а в школе им почему-то не делают,— рассказала одна из посетительниц корреспонденту “Ъ”.— Вот, поинтересовалась, как это сделать в нашей поликлинике. Мне все объяснили».

Александр Гмырин, Калининград