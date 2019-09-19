На проект дороги на Береговой в Ростове выделят 13,4 млн рублей

Дирекция по строительству объектов транспортной инфраструктуры ищет подрядчика, который выполнит проектирование новой автодороги по ул. Береговой от пр. Богатяновский спуск до ул. 13-я линия. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Максимальная стоимость контракта составляет 13,4 млн руб., деньги будут выделены из городского бюджета.

Планируется, что протяженность новой автомобильной дороги составит 2,1 км. Это будет четырехполосная дорога с разрешенной скоростью 80 км/ч. Ширина тротуаров составит 3м.

Дарья Голякова