«Ситроникс» до конца года запустит в Новосибирске интеллектуальную транспортную систему

До конца года АО «Ситроникс» запустит в одном из районов Новосибирска пилотный проект по созданию интеллектуальной транспортной системы по предотвращению ДТП. Разработка была представлена на международном форуме Технопром-2019, который проходит в Новосибирской области. В ее основе – система определения пешеходов на умном переходе с помощью фото- и видеофиксации. На пешеходных переходах будет установлено специальное оборудование, которое будет отслеживать движение пешеходов и в ночное время включать специальный прожектор, подсвечивающий человека на дороге, чтобы водители проезжающих машин точно обратили на него внимание, рассказали «Ъ» в компании. Это позволит сократить количество ДТП - если водитель видит не просто знак перехода, а самого пешехода, он гораздо раньше нажимает на тормоз, считают в компании.

По данным «Ситроникс», разработка является одной из частей глобальной транспортной системы города, которая автоматизирует управление дорожным движением и общественным транспортом. Задача муниципалитета — построить систему цифрового управления городом, которая позволит максимально быстро проводить анализ, обобщать информацию и оперативно реагировать на ту или иную ситуацию, сказал мэр Анатолий Локоть.

Оксана Павлова