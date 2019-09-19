Владимир Путин в Ижевске: увеличение доли гражданской продукции на предприятиях ОПК продиктовано требованиями времени

Президент России Владимир Путин, прибывший в Ижевск на Всероссийский форум оружейников, заявил, что задача по увеличению доли гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса России продиктована требованиями времени.

«Диверсификация ОПК должна быть системной и последовательной. Только так можно достичь намеченной цели — увеличить к 2025 году долю гражданской продукции до 30% от общего объема производства ОПК, а к 2030 — до 50%. Это амбициозная цель, это непростая задача. Но именно такая задача не просто поставлена, не просто нарисована на бумаге, а продиктована требованиями времени и, я уверен, общими усилиями она будет достигнута»,— сказал президент, обращаясь к участникам и гостям форума.