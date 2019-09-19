На Ставрополье открыли вторую очередь тепличного комплекса

В Солнечнодольсе Ставропольского края открылась вторая очередь тепличного комплекса «Солнечный дар», входящего в состав агропромышленного холдинга «ЭКО-культура», сообщает пресс-служба губернатора региона.

На территории второй очереди комплекса высажены семена уникальных для России сортов томатов черри Саммер Сан и Наоми. Ставропольское предприятие начинает их выращивание первым в России.

«Ставрополье формирует сегодня примерно 16% российского рынка тепличных томатов. Мы ставим перед собой цель выйти на 30%. Это обеспечит доступной продукцией. Ставрополье и другие регионы, а самое главное – создаст для жителей нашего края рабочие места. Планируем, что по итогам реализации наших планов тепличная отрасль в крае сможет насчитывать не менее 15 тысяч рабочих мест», - передает пресс-служба слова губернатора региона Владимира Владимирова.

Сейчас в Солнечнодольске в двух очередях комплекса «Солнечный дар» инвестором построено 57 га защищенного грунта.

Третья и четвертая очереди проекта уже строятся, завершить работы планируют до 2022 года. Общая площадь двух новых очередей составит около 60 га. С завершением этого проекта тепличный комплекс будет обеспечивать 2,5 тыс. рабочих мест для жителей Солнечнодольска и Изобильненского городского округа.

Дарья Голякова