Министр промышленности РФ озвучил задачи ОПК на Форуме оружейников в Ижевске

Министр промышленности России Денис Мантуров озвучил задачи оборонно-промышленного комплекса страны на Форуме оружейников в Ижевске.

«Нет сомнений, что потенциал развития ОПК реализован в полной мере. Перед ОПК стоят задачи важность которых сложно переоценить. Речь идет не только о наращивании технологических, управленческих и кадровых компетенций. Мы все понимаем, что от слаженной работы всех, кто формирует наш ОПК, напрямую зависит обеспечение национальной безопасности, укрепление обороноспособности и сохранение независимости России. Русское оружие снова примиряет конфликты в разных частях света и сдерживает тех, кто хочет силой изменить миропорядок в свою пользу»,— отметил министр.

Также господин Мантуров рассказал о диверсификации ОПК в интересах гражданского сектора. «Уже сегодня ОПК является источником позитивных изменений в важнейших отраслях экономики от транспорта и электроники до медицины и ТЭК. Мы всегда помним, что ключевая стратегическая задача оборонки выполнение госпрограммы вооружения. Но в лице диверсификации поставлен еще один вызов достойный ответ, который станет основой для стабильности и поступательного долгосрочного развития сотен предприятий во всех концах нашей страны»,— добавил он.