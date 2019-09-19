В Татарстане на сельского рыболова завели дело о хранении наркотиков

20 сентября, пятница
Полиция в Татарстане возбудила уголовное дело против 49-летнего жителя села Кулегаш по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» (ч. 1 ст. 228 УК РФ), передает пресс-служба МВД по республике.
Во время обыска у него дома изъяли 69,9 грамм марихуаны и 41,27 грамма конопли.
«Задержанный рассказал стражам порядка, что собирался использовать наркотические средства для прикормки рыбы»,— говорится в сообщении МВД.
Мужчину отпустили, взяв подписку о не выезде и хорошем поведении.