Ростовская АЭС: Поисковики со всей России восстановят фронтовую историю Дона

18 сентября в станице Обливская (Обливский район, Ростовская область) состоялась торжественная церемония открытия Межрегиональной «Вахты памяти – 2019» Объединения поисковых отрядов АО «Концерн Росэнергоатом». В этом году, 13-ая по счету, «Вахта памяти» впервые проходит на территории Ростовской области.

В «Вахте памяти» принимают участие 11 поисковых отрядов атомных станций и общественных организаций России. Это поисковые отряды: «Аверс» (Балаковская АЭС), «Калина» (Калининская АЭС), «Высота» (Курская АЭС), «Сосновый бор» (Ленинградская АЭС), «Пересвет» (Нововоронежская АЭС), «Родник» (Ростовская АЭС), «Обелиск» (Смоленская АЭС), «Военное время» (г.Ростов-на-Дону), «Сармат» (Чернышковский район, Волгоградская область), «Подвиг» (Куюргазинский район, Башкортостан) и военно-патриотический поисковый клуб «Русич» (г.Сальск, Ростовская область). Всего порядка 100 человек.

Приветствуя участников «Вахты памяти», заместитель директора по управлению персоналом Ростовской АЭС Михаил Рябышев подчеркнул: «Сегодня, то самое знаменательное событие, когда все поисковые отряды Концерна «Росэнергоатом» и другие отряды, как из Ростовской области, так и из других регионов России, имеют возможность собраться на пути больших сражений, связанных со Сталинградской битвой, для того, чтобы поднять останки бойцов, предать их земле, отдать дань памяти и уважения освободителям нашей Родины. Поэтому для всего коллектива Ростовской АЭС – это очень знаковое событие. Мы с большой гордостью относимся к памяти военных лет и в канун 75-летия Великой Победы – это мероприятие особенно важно».

Обливский район стал местом одних из самых кровопролитных боёв на Сталинградском направлении во время Великой Отечественной войны. Именно поэтому «Вахту памяти – 2019» в Ростовской области решено провести здесь. «Поисковики настроены на хорошую работу. Для нас эта «Вахта памяти» - значимое событие. Оно воспитывает патриотизм у молодёжи. И очень хорошо, что на территории района проходит такое большое событие под эгидой Концерна «Росэнергоатом», - сказал глава Администрации Обливского района Алексей Деревянко.

В планах поисковиков за время «Вахты памяти», которая продлится до 29 сентября, обследовать 16 точек локации в Обливском районе. Это разведданные и установленные места боёв, захоронения, места падения самолётов.

Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС