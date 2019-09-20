Универсальные солдаты

В Милане прошел показ Max Mara. Палитра весенне-летней коллекции вышла универсальной и подходящей для любого сезона. Ее составили морозный серый, черный, кремовый, персиковый, виноградный и лавандовый оттенки. Военизированный характер коллекции придали кепки — в похожей в свое время ходила Деми Мур на съемках фильма «Солдат Джейн».

Бермуды из костюмных тканей и кожи, идеально подходящие для создания летних офисных аутфитов,— один из главных трендов весенне-летнего сезона. Max Mara предлагает носить их с высокими гетрами в тон и туфлями на каблуке. А «правильные» базовые футболки черного, белого и бежевого цветов сочетать со сложноскроенными юбками такого же цвета для создания модного монохромного образа.

Одна из главных деталей прошлой коллекции — накладные карманы на молнии — перекочевала и в следующий сезон. Теперь они, правда, придали одежде милитаристское звучание.

У Яна Гриффитса, креативного директора марки, получился своего рода «армейский гардероб». Помимо минималистичных нарядов он наградил моделей претенциозным головным убором — кепкой, отчего они стали похожи на современных «солдатов Джейн». Из американской военной формы в коллекции еще и галстук и очки-авиаторы. Интересный факт: в этом году военные США переходят на новую повседневную униформу, которая должна им придать более офисный и надежный вид. Тренд на гендерную нейтральность здесь тоже будет учтен: мужчинам и женщинам выдадут одинаковые брюки и галстуки.

Елена Кравцун