ЕСПЧ займется делом о нападении на правозащитников в Ингушетии

Юристы Комитета против пыток и Агоры подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на бездействие российских правоохранительных органов в расследовании нападения на журналистов и правозащитников на границе с Ингушетией. Об этом сообщили в Комитете против пыток.

Напомним, в марте 2016 года неизвестные в масках напали на участников организованного Комитетом против пыток пресс-тура, избили их, отобрали технику и сожгли микроавтобус. В результате пострадали журналисты Ny Tid и шведского радио Ойстен Виндстад и Лена Мария Перссон Лёфгрен, корреспондент «Медиазоны» Егор Сковорода, журналист The New Times Александрина Елагина, фотограф Михаил Солунин и бывший корреспондент “Ъ” в Нижнем Новгороде Антон Прусаков, юрист КПП Екатерина Ванслова и водитель Башир Плиев.

«Мы считаем, что власти России несут ответственность за это нападение и рассматриваем произошедшее и предыдущие случаи нападений на офис нашей организации в Грозном как череду взаимосвязанных событий, вызванных подстрекательством, в том числе, местных властей, – заявила юрист Комитета против пыток Екатерина Ванслова. По ее словам, нападавшие дали ясно понять, что их мотивом стала правозащитная деятельность пострадавших.

Разобраться в произошедшем руководству МВД поручил президент Владимир Путин. Тогдашний президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров называл «делом чести» расследование инцидента в кратчайшие сроки. Однако до сих пор в деле нет подозреваемых или обвиняемых, а участие в нем потерпевших ограничено из-за противодействия правоохранительных органов.

Владимир Зубарев