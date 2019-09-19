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Суды лишил водительских прав двух состоящих на учете у психиатров саратовцев

В Кировском и Ленинском районах Саратова прокуроры требуют лишить водительских прав двух местных жителей, которые состоят на учете у врачей-психиатров. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Один из них состоит на учете у специалиста с 12-летнего возраста, второй был поставлен на учет в ГУЗ «Саратовский городской психоневрологический диспансер» два года назад. Надзорное ведомство считает, что имеющиеся у них заболевания являются препятствием для управления транспортными средствами. Соответствующие иски поданы в суд и удовлетворены.

Марина Ковалева


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