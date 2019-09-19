Сбербанк и СК «ЮгСтройИмпериал» заключили договор проектного финансирования

Компании открыта кредитная линия на 1,7 млрд рублей

Планируется построить 35 тысяч кв.м. жилья

19 сентября, Краснодар – Сбербанк и СК «ЮгСтройИмпериал» подписали договор о проектном финансировании 3 линии жилого комплекса «Элегант», расположенного по адресу Сормовская, 1/3. Размер инвестиций составит 1,7 млрд рублей, на эти деньги планируется возвести более 35 тысяч квадратных метров жилья. Сделка оформлена в рамках нового жилищного законодательства с использованием счетов эскроу.

Строительство жилого комплекса уже началось. Проект включает прогулочные аллеи, скейт-парк, детские и спортивные площадки. Кроме этого в рамках подписанного договора предусмотрено строительство поликлиники, которая будет впоследствии передана городу. Продажа квартир будет проходить с использованием эскроу-счетов. Покупатели жилья будут вносить оплату на счета эскроу, на них деньги будут храниться до завершения строительства. Застройщик сможет их получить после ввода дома в эксплуатацию и оформления первого права собственности.

Татьяна Сергиенко, и.о. управляющего Краснодарским отделением Сбербанка:

«Строительная компания «ЮгСтройИмпериал» – это ключевой партнер Краснодарского отделения Сбербанка в сфере недвижимости. В настоящий момент компания является лидером по объему строительства в Краснодарском крае, одновременно возводятся 15 жилых комплексов в Краснодаре, Новороссийске, Сочи и Туапсе, это порядка миллиона квадратных метров жилья. Все эти объекты аккредитованы по ипотеке в Сбербанке, ежемесячно выдается более 55 млн рублей жилищных кредитов. Уверена, что успешный опыт проектного финансирования позволит компании эффективно реализовать новый объект».

Николай Амосов, председатель совета директоров компании «ЮгСтройИмпериал»:

«Как лидеры отрасли, мы первыми в Краснодаре перешли на новый формат работы с использованием эскроу-счетов. Такой механизм является дополнительной гарантией безопасности вложенных средств для участников долевого строительства. Крупные застройщики, которые начнут работать по новой системе, смогут не только остаться на рынке, но и увеличить объемы строительства, используя финансовый инструмент, предоставляемый банками»