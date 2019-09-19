На долю ВТБ приходится 27% ипотечных кредитов с господдержкой

ВТБ установил рекорд выдачи ипотечных кредитов с господдержкой – по итогам июля рыночная доля банка составила 61%. При этом общая доля банка в данном виде кредитования с февраля 2018 года по июль текущего года составила 27%, эти данные опубликованы министерством финансов РФ.

Всего за период с февраля 2018 года по июль 2019 года в рамках программы «Ипотеки с господдержкой» ВТБ совершил более 4,2 тыс. ипотечных сделок на сумму в 12,8 млрд руб., (в июле текущего года - 1,7 тыс. сделок стоимостью 5,4 млрд руб.), - данные указаны по отчету минфина, формируемому на основании запросов на субсидирование.

ВТБ запустил программу ипотеки с госсубсидированием в 2018 году. С апреля текущего года учреждение снизило ставку до 5% годовых на весь срок кредитования. Рефинансирование доступно на этих же условиях. «Ипотека с господдержкой» доступна семьям, родивших первого или второго ребенка в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Максимальная сумма займа составляет 12 млн руб. для Москвы и Московской области и 6 млн руб. для других регионов страны. Первоначальный взнос - 20%, максимальный срок ипотеки - 30 лет. Приобрести по данной программе можно готовое или строящееся жилье у застройщика, а в сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа клиентам банка доступно готовое жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.

«Для нашего банка ипотека не просто кредит, а социально значимый продукт. Благодаря ему тысячи семей улучшают свои жилищные условия. Стратегия ВТБ предполагает, что новые программы и сервисы мы создаем с учетом интересов клиентов. В связи с этим банк предлагает одну из лучших ставок по государственной поддержке, кроме того получить ипотеку с госсубсидированием в ВТБ можно, предоставив только один документ. Такой подход в работе позволил банку увеличить долю на рынке и добиться рекордных результатов», — рассказал руководитель департамента розничных продуктов — старший вице-президент ВТБ Андрей Осипов.