В самарском аэропорту на четыре часа задержался самолет в Москву

Задержка рейса 6Р-9960 Самара – Москва произошла в четверг в международном аэропорту Курумоч в Самаре. В частности, задержался самолет авиакомпании «Алроса» из-за позднего прибытия судна из города Мирный. Об этом сообщает помощник Куйбышевского транспортного прокурора Ольга Фроловская.

«Время выполнения рейса было запланировано на 10:45 (MSK+1). Судно вылетело в 14:50, время задержки составило 4 часа 5 минут»,– говорится в сообщении.

На этом самолете вылетели 125 пассажиров. Жалоб от них не поступало. По факту случившегося проводится проверка.

Георгий Портнов