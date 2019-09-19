В Златоусте объявлен конкурс по выбору мэра

На внеочередном заседании собрания депутатов Златоуста объявлен конкурс по отбору кандидатур на должность главы города. Документы от претендентов будут принимать с 21 сентября по 7 октября, сообщила пресс-секретарь горсобрания Елена Бухляева.

В комиссию по проведению конкурса включили депутатов Марата Сафиева, Александра Романова и Марину Упит. Своих наблюдателей должен назначить также избранный губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Первое предварительное заседание комиссии состоится 21 октября. 23 октября пройдет конкурсный отбор. Комиссия должна будет выбрать не менее двух претендентов на пост главы Златоуста. 24 октября депутаты проголосуют за предложенных кандидатов.

Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», бывший мэр Златоуста Вячеслав Жилин в начале сентябре ушел в отставку по собственному желанию. Увольнения господина Жилина требовали местные жители, недовольные его работой, а Алексей Текслер инициировал социологический опрос о доверии мэру, который должен был состояться в Златоусте в единый день голосования 8 сентября. Сейчас обязанности главы города исполняет председатель собрания депутатов Алексей Карюков.