У вечерней электрички Таганрог-Ростов появится три новые остановки

Пригородный поезд №6513 Таганрог – Ростов с сегодняшнего дня будет делать остановки

на платформах Бессергеновка, Вареновка и Приморка, сообщает пресс-служба СКЖД.

Теперь изменится график двух электричек. Так, поезд № 6309 Успенская – Таганрог станет отправляться со станции Успенская и прибывать на станцию Таганрог на 5 минут раньше графика, в 19:18 и 20:39 соответственно.

Поезд №6513 Таганрог – Ростов в путь также отправится на 5 минут раньше графика – в 20:41. Состав пойдет по новому расписанию с остановками на Красном Котельщике, Таганроге-1, Бессергеновке, Вареновке и Приморке. График движения электрички от станции Морская останется без изменений.

Дарья Голякова