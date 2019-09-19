Pirelli и PSA Group признаны лидерами устойчивого развития в исследовании RobecoSam и S&P Dow Jones

Компания Pirelli в 2019 году признана мировым лидером индекса устойчивого развития Dow Jones в сегменте «Автокомпоненты», сообщают RobecoSam и S&P Dow Jones в своем исследовании.

Из более 2 тыс. мировых компаний из 61 промышленного сектора только 10% получили комплексную оценку экономических, экологических и социальных факторов, позволившую включить их в рейтинг. В своем сегменте Pirelli набрала 85 баллов, что на 49 единиц выше среднего показателя (36 балла) в сегменте «Автокомпоненты».

В области автомобильной промышленности лучшим стал концерн PSA Group, в который входят марки Peugeot, Citroen, DS, Opel и Vauxhall.