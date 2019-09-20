Наследники взяли количеством

17-й арбитражный апелляционный суд решил рассмотреть по правилам первой инстанции иск УПРАВИС к производителям набора шоколадных конфет «Современный Екатеринбург». По мнению истца, ответчик нарушил авторские права скульптора памятника основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, использовав на упаковке фотографию монумента. Теперь в судебном процессе будут участвовать наследники архитекторов памятника. По их мнению, ассоциация не имеет исключительных прав на произведения, так как заключила договор только с одним из пяти авторов монумента.



В четверг 17-й арбитражный апелляционный суд принял решение, что будет рассматривать по правилам первой инстанции иск ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) к ООО «Евразия» о взыскании компенсации за воспроизведение изображения памятника Татищеву и де Геннину на упаковке набора шоколадных конфет «Современный Екатеринбург». Ранее Свердловский арбитражный суд взыскал с «Евразии» 70 тыс. руб. в пользу ассоциации, которая представляет интересы одного из авторов памятника — скульптора Петра Чусовитина.

С жалобой на решение первой инстанции обратились наследники соавторов памятника: внук Алексея Овечкина — Олег Овечкин и дочь Германа Дубровина — Наталия Анфалова. По их мнению, ассоциация не имеет исключительных прав на произведения из-за заключенных договоров «только с одним автором» — Петром Чусовитиным. Они также выступают за свободное использование изображений памятника.

Эта жалоба ранее послужила причиной отложения другого судебного разбирательства — дела по иску УПРАВИСа к президенту краеведческого фонда «Наш Урал» Марине Чеботаевой. Ассоциация считает, что госпожа Чеботаева незаконно использовала фото памятников основателям Екатеринбурга и писателю Дмитрию Мамину-Сибиряку в путеводителе. УПРАВИС также представляет наследницу автора памятника Мамину-Сибиряку — скульптора Андрея Антонова — Татьяну Колпакову. В процесс по этому иску уже вовлечен соавтор памятника Мамину-Сибиряку Борис Демидов, который считает, что изображения памятника могут использоваться любыми лицами свободно и бесплатно. Здесь ответчики также просят привлечь в качестве третьих лиц наследников архитекторов памятника Татищеву и де Геннину.

Памятник основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину был установлен в 1998 году на площади Труда. Скульптор — Петр Чусовитин, архитекторы — Герман Дубровин и Алексей Овечкин. Подрядчиком по созданию объекта выступал творческо-производственный комбинат Екатеринбурга.

Памятник писателю Дмитрию Мамину-Сибиряку установлен в 1987 году на проспекте Ленина на плотине Городского пруда. Скульптор — Андрей Антонов, архитектор — Борис Демидов.

Юрист юридической фирмы «Юста Аура» Марина Марич, которая представляет интересы наследников архитекторов, сообщила, что на заседании они представили дополнительные доказательства, согласно которым соавторов у памятника основателям было минимум пять: Петр Чусовитин, Герман Дубровин, Алексей Овечкин, а также Евгений Луговой и Юрий Сычев,— и их права нарушены принятым в первой инстанции решением. «Объект создан в соавторстве, поэтому договор Чусовитина с УПРАВИС ничтожен в части памятника: он не мог распорядиться им единолично. Поэтому и полномочия УПРАВИС предъявлять такие иски ничтожны»,— пояснила госпожа Марич. Она добавила второй аргумент: памятник — это архитектурный проект, а не произведение искусства, поэтому ограничений на использование его изображений в сувенирной продукции и в путеводителях нет.

Анна Лапина