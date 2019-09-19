Красота в простоте

С показа Prada стартовала Неделя моды в Милане. Миучча Прада представила максимально простую и функциональную одежду, а простоту, как известно, творить крайне сложно. Как меняется интерпретация одежды на подиуме, рассказывает «Коммерсантъ Стиль».



Самое большое удивление вызвало использование эстетики 1920-х годов, посреди доминирующих сегодня на подиумах 1970-х и 1980-х. Усиливали этот ретроспективный эффект не только юбки длиной до щиколотки и прямого силуэта платья, но в большей степени шапочки, напоминающие «шляпки-клош», в которых щеголяли модницы 1920-х. Модные критики уже сейчас предрекли им судьбу «вирусных».

Женщина в новой коллекции Prada работает, отдыхает, ходит в кино, за покупками на ближайший рынок, но точно не воюет. Она просто живет и наслаждается жизнью, ничего не доказывая этому миру.

Одевается непосредственно, без вызова и месседжа, но в этом сегодня и есть главное послание. Составляет ансамбли на каждый день, формируя собственный стиль. В новой коллекции Prada заметно искреннее увлечение именно самим естеством одежды, возвращению к ее первоначальной идее, а также фактурой ткани, вышивкой, плетением нитей. Надевая эти трикотажные и льняные костюмы, их самодостаточная обладательница будет испытывать радость от простых, но выверенных вещей. А как говорил Дидро, «оригинальность не исключает простоты».

Елена Кравцун