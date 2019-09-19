Российская ассоциация сомелье открыла филиал в Ростове

В четверг, 19 сентября, в Ростове прошла первая встреча Донской ассоциации сомелье (ДАС) — регионального подразделения Российской ассоциации сомелье, объединяющей около 4,5 тыс. профессионалов алкогольного рынка.

Президентом ДАС стал шеф-сомелье ГК «Хорошие рестораны» Евгений Лукьянчук. По его словам, в течение ближайшего года ассоциация будет работать без взимания членских взносов или сертификации участников в зависимости от профессионального уровня, принятой в других филиалах РАС — крымском, кубанском, московском и петербургском. «В течение ближайшего года мы планируем провести тестирование знаний участников ассоциации, а также ряд образовательных мероприятий, — сообщил господин Лукьянчук. — Они будут посвящены, в частности, подаче вина в ресторанах по стандартам международной ассоциации сомелье ASI, а также полному органолептическому анализу вин, то есть, их правильному описанию».

Кроме того, ДАС планирует провести конкурс сомелье и кавистов Ростовской области, а также организовать «слепую» дегустацию, в ходе которой эксперты будут сравнивать донские вина с винами из Краснодарского края, Крыма, Европы, Нового света и др. Целью дегустации будет формирование рейтинга донских вин, который послужит их продвижению на рынке. «Сейчас многие заведения не хотят ставить в свои винные карты вина, сделанные в Ростовской области, потому что у них нет понимания относительно того, какового реальное место донских вин с точки зрения цены и качества, — объяснил Евгений Лукьянчук. — Мы планируем это место определить». На этапе создания в ДАС вступили 56 сомелье и виноделов Ростовской области, в том числе, представители таких предприятий как «Вилла „Звезда“», студия вина «Галина», «Эльбузд» и винодельня «Ведерниковъ».

Павел Лысенко