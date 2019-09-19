На Кубани подан в розыск подозреваемый в гибели людей хозяин катера «Атолл»

В розыск объявлен Сергей Гончаров, собственник маломерного судна «Атолл», которое 2 июля затонуло в море у поселка Джубга Туапсинского района, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД ЮФО. 19 августа Сергей Гончаров при проведении следственных действий покинул кабинет следователя Краснодарского СОТ ЮСУТ СК России и скрылся.

Разыскиваемый хозяин судна подозревается в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие за собой смерть двух и более лиц). «В ходе расследования установлена причастность к совершению преступления собственника маломерного судна «Атолл» Сергея Гончарова, что подтверждается показаниями свидетелей, потерпевших, а также результатами иных оперативно-розыскных мероприятий», - сообщили в ведомстве.

Как ранее писал ”Ъ-Юг“, Катер «Атолл» перевернулся 5 июля 2019 года в 17 часов 50 минут в акватории поселка Джубга на расстоянии около 100 метров от берега. Спасатели доставили на берег всех пострадавших, однако спасти жизнь двух женщин медикам не удалось. На 12-местном катере находились 55 человек. Водитель судна арестован.

Андрей Ульченко