Геннадий Емельянов освободил пост главы Елабужского района

Геннадий Емельянов, возглавлявший Елабужский район Татарстана с 2010 года, ушел со своей должности. Он покинул пост в связи с переходом на работу в Госсовет республики. Об этом стало известно на внеочередном заседании Совета района, передает ИА «Татар-информ».

На заседании Совета района также стало известно, что первым замглавы райисполкома стал бывший глава Ютазинского района Татарстана Рустем Нуриев. Его утвердили в должности по предложению главы Госсовета республики Фарида Мухаметшина.

"Ъ-Казань"