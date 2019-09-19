ФСК расширила подстанцию за 66 млн рублей для нужд комбината «КМАруда»

ПАО «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» (ФСК ЕЭС, занимается передачей электроэнергии субъектам оптового рынка и присоединением их к электросетям) расширило на две линейные ячейки крупную подстанцию 330 кВ «Губкин» в Белгородской области, сообщает пресс-служба компании. Работы стоимостью 65,5 млн руб. были проведены по запросу комбината «КМАруда» (входит в подконтрольное Евгению Зубицкому ПАО «Кокс»). Предприятие нуждалось в увеличении подачи электроэнергии на разрабатываемом им Коробковском месторождении Курской магнитной аномалии.

«Реализация проекта позволит предприятию освоить запасы нижних горизонтов шахты и увеличить объемы добычи в 1,5 раза — с 4,8 до 7 млн т железной руды ежегодно",— уточнили в ФСК ЕЭС.

Подстанция 330 кВ «Губкин» является одним из крупнейших центров электроснабжения в Белгородской области. По собственным данным ФСК ЕЭС, подстанция обеспечивает электричеством промышленных и бытовых потребителей Губкина, а также довольно большую часть потребителей Старого Оскола. Сейчас собственник проводит комплексную реконструкцию и техперевооружение подстанции общей стоимостью более 6,6 млрд руб.

Мария Старикова