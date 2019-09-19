20 сентября, пятница
Войти в профиль
Уфа. Башкортостан

Коротко

Новости

все новости

приложение

партнерский проект

Домашний арест Евгению Гурьеву продлен еще на два месяца

Советский районный суд Уфы сегодня продлил еще на два месяца домашний арест бывшему вице-премьеру Башкирии Евгению Гурьеву, который обвиняется в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По информации ТАСС, господин Гурьев останется под арестом до 20 ноября. Уголовное дело в отношении бывшего вице-премьера и экс-главы минземимущества было возбуждено в апреле текущего года. По версии следствия, в 2015 году министр, превышая должностные полномочия и в обход конкурсных процедур организовал передачу группе компаний «СУ-10» двух земельных участков площадью 17 тыс. кв.м по цене, ниже рыночной. Как полагает следствие, прав распоряжаться участками у ведомства не было, а действия министра привели к «существенному нарушению прав и законных интересов общества и государства». Ущерб в виде неполучения республикой дохода от реализации госимущества в СКР оценивают в 27 млн руб.

Ирина Самойлова


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

партнерский проект

партнерский проект

интервью

Профиль пользователя