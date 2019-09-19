В Петербурге могут появиться автолавки с овощами и зеленью

В Смольном разработаны поправки в постановление петербургского правительства о размещении нестационарных торговых объектов. Комитет имущественных отношений предложил разрешить продавать в автолавках овощи, грибы и зелень от производителей.

В настоящее время в схеме размещения нестационарных торговых мест предусмотрены места лишь для нестационарных торговых объектов, торгующих хлебом, молочной, мясной и рыбной продукцией.

Предлагаемые комитетом изменения направлены на антикоррупционную экспертизу и согласование в исполнительные органы.