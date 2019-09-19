Juicy Food обновляют веганские программы

Сервис по приготовлению и доставке здорового питания Juicy Food предлагает новые программы питания для веганов и вегетарианцев: вегетарианское меню, вегетарианство с рыбой и веганское меню.

Программы рассчитаны на 1200, 1500 и 2000 ккал, их цель — обеспечить организм растительным белком и необходимыми питательными веществами.

Для нестрогих вегетарианцев в ежедневный рацион включены блюда из рыбы и морепродуктов. Для строгих вегетарианцев, веганов, программа составляется только на основе растительных белков и продуктов, содержащих незаменимые аминокислоты. Каждые сезон состав блюд обновляется — поиском новых качественных фермерских продуктов занимается бренд-шеф компании Тимур Абузяров.