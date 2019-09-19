Calvin Klein представили новую линию одежды

Instagram бесконечно повлиял на маркетинг модных брендов и даже на процесс создания коллекций. Дизайн дизайном, но продажи никто не отменял. Интересы потребителей все больше выходят на первый план. Так, бренд Calvin Klein запускает новую линию Sportswear, которая создавалась с учетом запросов современных пользователей. В центре коллекции сезона осень-зима 2019 для женщин и мужчин базовые модели: костюмы из шерсти мериносов, свитшоты и другие предметы. Цветовая палитра варьируется от черно-белой классики до цвета экрю.

В свете наступления холодов стоит обратить внимание на верхнюю одежду из новой линии, которая соответствует принятым экологическим показателям. Так, в пуховиках использован биополимерный пуховой наполнитель Sorona, при производстве которого тратится на 30% меньше энергии и производится на 63% меньше парниковых газов.