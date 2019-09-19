Нерадивых подрядчиков отправят в черный список Одной из первых туда попадет компания, которая несколько раз сорвала сроки строительства детского сада в микрорайоне «Бурнаковский».

Такая информация была озвучена после проведения вице-мэром Нижнего Новгорода Леонидом Самухиным проверки хода строительства детских садов в микрорайонах «Седьмое небо» и «Бурнаковский».

На первом объекте, который должен быть сдан в декабре 2019 года, строительство идет в соответствии с планами, подрядчиком ведутся работы по внутренней отделке помещений. Ведущая работы компания «Лига» взяла на себя обязательство согласовывать с руководством учреждения стилистические и цветовые решения.

В декабре же «Лига» планирует сдать детский сад в микрорайоне «Бурнаковский», который должен был быть сдан еще год назад. Работавшая ранее на этом объекте компания «Фирма мост» неоднократно срывала сроки сдачи работ, и сейчас работы выполнены только на 60%. В итоге мэрия разорвала контракт с этой фирмой и заключила контракт с новым подрядчиком. Однако на этом санкции в отношении «Фирмы мосте» не закончатся, - заявил Самухин.