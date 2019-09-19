Fendi оденут мужчин в кастомизированный кашемир

В сентябре итальянский модный дом Fendi запускает в Москве новую услугу для мужчин — MTO (Made to Order). На выбор клиента будет представлено три модели из стопроцентного кашемира — кардиган на молнии, джемпер с круглым и V-образным вырезами. Каждую из них можно индивидуально заказать в 60 различных оттенках или вообще сделать свой уникальный микс цветов. Импровизировать предлагается и с глубиной выреза, и с фиттингом. Специально для офисных бойцов, предпочитающих функциональные вещи, на джемперы еще можно добавить заплатки на локтях и нагрудные карманы контрастного цвета, а на кардиган — заплатки и два боковых кармана. Собственные инициалы можно вышить на груди или на рукаве, выбрав понравившийся шрифт, или добавить отличительный значок Fendi в виде глаз монстра bug eyes: белые с красным зрачком или желтые с черными — на груди, сбоку или сзади на вороте.

В честь запуска нового сервиса в двух московских бутиках бренда пройдут специальные мероприятия. Первое состоится в период 25–27 сентября в бутике Fendi в Столешниковом переулке, второй этап — с 28 по 30 сентября в новом бутике Fendi в ГУМе.