В Татарстане задержали подозреваемого в связях с ИГИЛ

Правоохранители задержали трех подозреваемых в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство». Один из них был задержан в Татарстане, двое других – в Югре, передает пресс-служба управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.

По данным следствия, задержанные являются сторонниками радикальных религиозных взглядов. В Нижневартовске они идеологически обрабатывали и склоняли граждан к участию в деятельности террористической организации. Также они финансировали террористов, пропагандировали их идеологию и оправдывали терроризм, говорится в сообщении.

СКР возбудил против задержанных уголовное дело по статье «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической» (ч. 2 ст. 205.5 УК РФ). Сейчас следователи уточняют все детали преступления и проверяют знакомых подозреваемых на причастность к террористической деятельности.

Во время обысков у задержанных изъяли экстремистскую литературу и изображения, символику и флаг террористической организации, патроны. У одного из подозреваемых при личном досмотре нашли наркотическое вещество в крупном размере и пистолет с патронами. Против него возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 228 УК РФ и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение наркотиков и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия). Все дела планируют объединить в одно производство.

"Ъ-Казань"