Пермьстат продолжает фиксировать рост сдачи жилья в Прикамье

Пермьстат сообщил, что за 8 месяцев этого года в Пермском крае объем ввода жилья вырос на 15%. Статистическое ведомство насчитало 6546 сданных квартир общей площадью 546,2 тыс. кв. м. Как и в прежние месяцы, основной вклад в рост дает индивидуальное жилищное строительство — плюс 36,1%. Индивидуальными застройщиками за отчетный период введено 389,6 тыс. кв. м жилплощади.

Различные эксперты и сами застройщики предрекают спад жилищного строительства в регионе уже в этом году. Причиной станет введение так называемых эскроу-счетов, а также недавние изменения в правила землепользования и застройки Перми, направленные на ограничения по высотности и плотности застройки. Федеральные агентства уже фиксируют рост цен на первичное жилье в Перми.