Адвокат по делу о теракте в метро попросил прекратить уголовное преследование своей подзащитной

Защитник одной из обвиняемых по делу о теракте в метро Санкт-Петербурга Шохисты Каримовой Виктор Дроздов на заседании Московского окружного военного суда (МОВС) в Петербурге заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования своей подзащитной, утверждая, что в материалах дела, направленных в суд, отсутствует постановление о возбуждении уголовного дела под таким номером, который указан в обвинительном заключении.

Адвокат просит прекратить уголовное преследование в связи с «отсутствием факта законного возбуждения уголовного дела». «Уголовное преследование, осуществляемое в нарушение процессуальных норм, установленных законами Российской Федерации является незаконным и ничтожным по своей правовой сути»,— заявил господин Дроздов суду.

Напомним, что дело о теракте в метро, произошедшем 3 апреля 2017 года, рассматривается тройкой судей МОВСа на выездных заседаниях в Петербурге уже почти полгода. 11 человек обвиняются в участии в террористическом сообществе, содействии террористической деятельности и незаконном изготовлении и обороте взрывных устройств. Все фигуранты уголовного дела вину не признают, некоторые из них заявляли о пытках.

Марина Царева