В кремле представили проект «Молодежный кадровый резерв» В регионе появился новый социальный лифт для талантливой молодежи.

Новый проект, призванный помочь талантливой молодежи, ориентированной на работу в органах власти, будет реализован в рамках программы «Команда Правительства».

Новый проект, призванный помочь талантливой молодежи, ориентированной на работу в органах власти, будет реализован в рамках программы «Команда Правительства». Прием заявок начнется в октябре 2019 года. Граждане России в возрасте от 20 до 30 лет смогут подать документы для участия в проекте через сайт «Команды Правительства».

С прошедшими отбор участниками станут работать вице-губернатор Андрей Бетин, зампред парламента региона Ольга Щетинина и замруководителя управления делами Нижегородской области Сергей Бочаров. Участники проекта будут выполнять различные задания, а наставники – оценивать их.

Молодёжь давно ждала появления подобного социального лифта, - считает председатель молодежного парламента Нижегородской области Мария Самоделкина.

Подобная практика давно подтвердила свою актуальность, - считает Бетин.

В результате реализации проекта планируется сформировать рейтинг ста лучших участников, которые получат рекомендации для будущего трудоустройства.