Средняя премия по ОСАГО снизилась в 79 регионах России

Средняя премия по ОСАГО в 2019 году снизилась в 79 регионах России на 5,44%, сообщает Российский союз автостраховщиков (РСА).

Максимальное снижение премии зафиксировано в Магаданской области (на 30%), в Еврейской автономной области (на 17,62%), в Республике Коми (на 11,76%) и Пермском крае (на 11,18%). В 11 регионах средняя премия снизилась более чем на 7%, в 17 регионах — более чем на 5% и в 40 регионах снижение средней премии ОСАГО составило до 5%.

Напомним, 9 января стартовала новая тарифная реформа. Коридор базового тарифа ОСАГО расширили на 20%. Помимо этого изменился коэффициент возраста и стажа. Неопытным водителям его подняли с 1,8 до 1,87. Опытные и пожилые водители получили скидку до 7%.